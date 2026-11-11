Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   madras high court notice tamil nadu government social media criticism fir pil

तमिलनाडु: सरकार विरोधी पोस्ट पर एफआईआर के खिलाफ याचिका, मद्रास हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब

Wed, 11 Nov 2026 01:22 PM IST
अमन मौर्या न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 11 Nov 2026 01:22 PM IST
सार

मद्रास हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने पर रोक की मांग वाली पीआईएल पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन
madras high court notice tamil nadu government social media criticism fir pil
कोर्ट। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तमिलनाडु में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: तमिलनाडु: विधायक पर महिला कलेक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, मंत्री बोले- कड़ी कार्रवाई होगी; क्या है मामला?
विज्ञापन


अदालत में सरकार ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण अंबुमणि ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस एसओपी का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मामलों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश तय करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीआईएल मे क्या है मांग?
जनहित याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश तय किए जाएं। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले में अब सरकार के जवाब पर आगे की सुनवाई और अदालत के रुख पर नजर रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed