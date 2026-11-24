कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास को दिल्ली हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोके जाने का मामला राजनीतिक विवाद बन गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सौरव दास को किस आधार पर विदेश जाने से रोका गया? क्या वह आतंकवादी, अपराधी या ठग हैं? दिपके ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।

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सौरव दास ने सोमवार रात आरोप लगाया था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन जांच के दौरान उन्हें लंदन जाने वाली उड़ान में सवार नहीं होने दिया गया। वह ब्रिटेन में कॉकरोच आंदोलन पर चर्चा करने के लिए जा रहे थे। दास के मुताबिक, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन समेत कुछ संस्थानों में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका आरोप है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए प्रशासनिक अड़चनें पैदा कर रही है।सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस कार्रवाई पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि क्या सौरव दास आतंकवादी हैं, अपराधी हैं या ठग हैं, जो उन्हें विदेश जाने से रोका गया। दिपके ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का उदाहरण देते हुए कहा कि देश का पैसा लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ ऐसी सख्ती नहीं दिखाई गई। उन्होंने इसे सरकार के दोहरे मापदंड का मामला बताया। हालांकि, यह आरोप दिपके का है।सौरव दास के मामले में चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान से जुड़ी कथित विसंगति को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यालय ने उन्हें सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही जवाब देने तक मौजूदा पासपोर्ट पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) के तहत पासपोर्ट जब्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। हालांकि, अभी पासपोर्ट रद्द या जब्त करने का अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।मामले में दो अलग-अलग बातें सामने आई हैं। पहली, सौरव दास का आरोप है कि उन्हें दिल्ली हवाई अड्डे पर लंदन जाने से रोका गया। दूसरी, चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जन्मस्थान से जुड़ी कथित विसंगति पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पासपोर्ट कार्यालय की कार्रवाई अभी प्रक्रिया के स्तर पर है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में अब दास के जवाब और पासपोर्ट कार्यालय के अगले निर्णय पर इस मामले की दिशा निर्भर करेगी।