शहीद रमेश रंजन के घर पहुंचकर डीजी सीआरपीएफ ने दी सांत्वना

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के पास हुई मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मारने के बाद बिहार के रमेश शहीद हो गए थे। सोमवार को डीजी सीआरपीएफ ने शहीद के पैतृक गांव भोजपुर के जगदीशपुर क्षेत्र स्थित देवटोला पहुंचकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। डीजी सीआरपीएफ ने कहा कि हमारे शहीद भाई की वीरता पर राष्ट्र को गर्व है। डीजी ने शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।

DG #CRPF offered condolences to the family of Shaheed Ct Ramesh Ranjan on behalf of the force at Martyr's home in Arrah, Bihar. Remarking that the nation is proud of the valor of our Martyr brother, the DG assured the bereaved family that we stand shoulder to shoulder with them. pic.twitter.com/kddWv4Xytx