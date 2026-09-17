दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम: 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; बारिश का अलर्ट

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मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तरी हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में निचले क्षोभमंडल स्तर पर चक्रवात के रूप में तेज हवाएं चल रही हैं। पंजाब और राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भी कम दबाव का क्षेत्र बना है। मौसम संबंधी इन प्रणालियों के चलते दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम के साथ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 20 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी और पश्चिमी राजस्थान में 19 सितंबर तक, जबकि पूर्वी यूपी में 21 सितंबर तक छिटपुट बारिश हो सकती है।आईएमडी ने ताजा बुलेटिन में कहा-पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान व मुजफ्फराबाद में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में 22 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में गरज के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में गुरुवार सुबह आंधी के साथ भारी बारिश हुई।