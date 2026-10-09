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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसा: कंटेनर में फंसे ड्राइवर को बचाने में जुटे पांच को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत

Fri, 09 Oct 2026 03:52 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, कोटा
पीटीआई, कोटा Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 09 Oct 2026 03:52 PM IST
सार

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक में फंसे ड्राइवर को बचाने पहुंचे पांच लोग तेज रफ्तार मालवाहक वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हुए। फंसा ड्राइवर भी घायल है।

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Delhi-Mumbai Expressway accident Truck runs over five people trying rescue driver trapped container; two dead.
दुर्घटना। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फंसे ड्राइवर को बचाने पहुंचे पांच लोग खुद हादसे का शिकार हो गए। दरअसल, एक दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए पांच लोगों का समूह कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। 

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पुलिस ने क्या बताया? 
पुलिस ने बताया कि इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, जिस घटना में लोगों की जान गई, उससे पहले भी एक दुर्घटना हुई थी। पहली दुर्घटना में, दिल्ली की ओर से आ रहा कंटेनर ट्रक सड़क किनारे खड़े छह-टायर वाले ओपन-बॉडी ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकरा गया। यह ट्रेलर खराब होने के कारण दो दिनों से वहीं खड़ा था।
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हादसा कैसे हुआ? 
हादसे के बाद कंटेनर ट्रक का ड्राइवर केबिन के अंदर फंस गया। फंसे हुए ड्राइवर को देखकर, वहां से गुजर रहे लोगों और पीछे आ रहे दो वाहनों (एक कार और एक ट्रक) के ड्राइवरों ने मदद के लिए अपने वाहन सड़क किनारे रोके। लेकिन तभी, पीछे से आ रहे एक तीसरे भारी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। यह जानकारी सर्कल इंस्पेक्टर मनोज सिकरवाल ने दी।
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मृतकों की पहचान अलवर जिले के रहने वाले जोमदीन (50) और जयपुर जिले के रहने वाले सचिन गुर्जर के तौर पर हुई है। इस हादसे में फंसा हुआ ड्राइवर भी घायल हो गया।

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