बिपरजॉय का खतरा: उड़ानों पर पड़ी मौसम की मार, लोगों में रोष; सौराष्ट्र-कच्छ के छह जिलों में अलर्ट

बता दें, देवभूमि द्वारका के कच्छ और शिवराजपुर के मांडवी बीच को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही ओखा बेयत द्वारका की नाव यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा कच्छ के उपायुक्त अमित अरोरा ने कहा कि 72 गांवों के आठ हजार से अधिक लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अरोरा ने कहा कि गांधीधाम, मांडवी, अबदसा, लखपत तालुकास आदि गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ये गांव समुद्र से करीब पांच किमी की दूरी पर स्थित हैं। उन्होंने कहा कि हमने हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को तैनात कर दिया है। जबकि जामनगर, मोरबी और कच्छ जिलों में अगले दिन तक टीमों की निगाहें रहेंगी।

उड़ानों में हुई देरी, यात्रियों को करना पड़ा इंतजार

खराब मौसम के कारण मुख्य रनवे के अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इससे मुंबई हवाईअड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई। वहीं, यात्रियों को रविवार रात घंटों इंतजार करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुंबई में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की है क्योंकि चक्रवात बिपरजॉय 'बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल गया है और इसके 15 जून को पश्चिमी तट पर पहुंचने की उम्मीद है।

यात्रियों को परेशान देखा गया। इधर-उधर जानकारी लेने के दौड़ते दिखे। इन सब को देखते हुए एयर इंडिया ने ट्वीट किया की खराब मौसम के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 09/27 के अस्थायी बंद करना पड़ा। इसलिए कुछ उड़ानों में देरी होगी और कुछ को रद्द किया गया है।

वहीं, अकासा एयर ने कहा कि मुंबई हवाईअड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ के कारण उड़ान क्यूपी 1367 मुंबई-बेंगलुरु में देरी हुई।

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

एक यूजर ने ट्वीट किया कि मुंबई हवाई अड्डे पर अकासा एयर में पूरी तरह से अराजकता। बेंगलुरु के लिए उड़ान में दो बार देरी हुई। लोग बेचारे इधर से उधर सामान के साथ दौड़ रहे। ये कितना बुरा है। कितनी शर्म की बात है।



Utter chaos @AkasaAir at Mumbai Airport. Flight to Bangalore is twice delayed and gate changed FIVE times. Making people look jokers and run around the airport with luggage! Beyond ridiculous! Such shame! 8.15 new take off time and boarding yet to begin! Ppl furious now! pic.twitter.com/C4KolqJPRo