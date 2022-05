असानी चक्रवात : तट के करीब आते-आते कमजोर पड़ रहा तूफान, आज और बदलेगा रास्ता, ओडिशा-आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी

{"_id":"627ac7c89b359d3d8f51badd","slug":"cyclone-asani-50-teams-of-ndrf-deployed-weakening-as-approaching-near-on-east-coast-imd-said-it-starts-losing-steam-it-will-change-path-today","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Cyclone Asani : तट के करीब आते-आते कमजोर पड़ रहा तूफान, आज और बदलेगा रास्ता, ओडिशा-आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, भुवनेश्वर। Published by: योगेश साहू Updated Wed, 11 May 2022 01:45 AM IST