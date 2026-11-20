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मौसम में बदलाव के बीच पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रात का तापमान अलग-अलग स्तर पर बना हुआ है। पंजाब के पटियाला में में न्यूनतम तापमान 9.3 और चंडीगढ़ में 10.4 डिग्री रहा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पारा 2.8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि शिमला में 9 डिग्री दर्ज किया गया।उत्तराखंड के नैनीताल में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 नवंबर को तेज हवा की संभावना जताई गई है। इससे रेल और सड़क यातायात के बाधित होने की आशंका है।बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अकवान शुक्रवार को ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। इसको देखते हुए अब तक तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य में 9,299 राहत शिविर बनाए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए 423 बचाव दल तैनात किए गए हैं। कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है।मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात शुक्रवार दोपहर तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के बीच नरसापुर और पुरी के आसपास, गोपालपुर के पूर्व में टकरा सकता है। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। एजेंसीचक्रवात अकवान के मद्देनजर पूर्व तटीय रेलवे (ईसीओआर) ने एहतियात के तौर पर 19, 20 और 21 नवंबर को चलने वाली 69 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि रद्द की गई ट्रेनों में लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस, वंदे भारत, यात्री और मेमू ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें ओडिशा को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। इसके अलावा 28 अन्य ट्रेनों का समय भी बदला गया है।