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यह घटना पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रताप दास साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित था। 25 नवंबर को आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। आरोप है कि उस समय प्रताप ने पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया।इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले दो दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। शुक्रवार सुबह पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि वह हीरापुर थाना क्षेत्र के इस्माइल इलाके के एक घर में छिपा हुआ है। उसके पास हथियार होने की भी जानकारी मिली थी।सूचना मिलने के बाद एसओजी और हीरापुर थाने की पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। यह घनी आबादी वाला इलाका है। पुलिसकर्मियों ने संकरी गलियों और घरों की तलाशी ली। आरोपी तक पहुंचने के लिए जवानों को कई जगहों पर दीवारें भी पार करनी पड़ीं। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच गोलीबारी हुई। अधिकारियों के मुताबिक, प्रताप ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लग गई।दिनदहाड़े गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। बाद में पुलिस प्रताप को एक घर से घसीटकर बाहर लाई। उसके दाहिने पैर से खून बह रहा था। वह हाथ-पैर के सहारे आगे बढ़ रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे वाहन तक ले गए और अस्पताल पहुंचाया।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रताप दास का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उस पर बैंक लूट और अवैध हथियारों के कारोबार समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वह पहले भी जेल जा चुका है। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि प्रताप लोहे के अवैध कारोबार में भी शामिल था। हालांकि, इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है।इससे पहले प्रताप की पत्नी रीना ने दावा किया था कि उसके पति के खिलाफ किसी भी मामले में गिरफ्तारी वारंट नहीं था। उसका आरोप था कि पुलिसकर्मी उनके घर आए थे और दरवाजा खटखटाकर प्रताप को बुलाने के लिए कहा था। रीना ने यह भी कहा था कि पुलिस टीम के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। रीना के मुताबिक, उसे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ। उसने पुलिस पर गोली चलाने की बात देखने से भी इनकार किया। उसका कहना था कि प्रताप डर की वजह से भाग रहा था और घटना के समय वह घर के अंदर थी।हालांकि, उसने यह स्वीकार किया कि प्रताप के खिलाफ पहले भी शिकायतें दर्ज हुई थीं और पुलिस कई बार उनके घर आई थी। उसके अनुसार, पुलिस प्रताप को थाने ले जाती थी, पूछताछ करती थी और फिर छोड़ देती थी।आसनसोल दक्षिण की विधायक और मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि पुलिस अब बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर रही है। पॉल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में पहले ऐसे अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे। उन्होंने कहा कि पहले जिन अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती थी, अब उन्हीं के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।इस घटना ने बंगाल में पुलिस कार्रवाई के दौरान हथियारों के इस्तेमाल और मुठभेड़ों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। राज्य में पहले भी इस तरह की घटनाओं पर कानून-व्यवस्था और पुलिस की जवाबदेही को लेकर राजनीतिक सवाल उठते रहे हैं।