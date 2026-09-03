सरकारी अफसरों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगेगी लगाम?: सरकार ला सकती है नई आचार संहिता, बनाए जा रहे नियम

सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए नई आचार संहिता लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत अनुचित विषयों पर वीडियो या निजी राय पोस्ट करने और अपने पद या काम का महिमामंडन करने वाली सामग्री साझा करने पर रोक लगाई जा सकती है। प्रस्तावित नियम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो सकते हैं। हालांकि, आचार संहिता कब जारी होगी और इसमें क्या प्रावधान होंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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