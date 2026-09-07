'आलोचना ठीक, अपमान बर्दाश्त नहीं': डबल मीनिंग वाले बयान पर भड़के विजय, तृषा विवाद के बाद सदन में क्या कहा?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 PM IST
सार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपत्तिजनक और डबल मीनिंग बयानों पर कड़ा रुख अपनाया। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की अभिनेत्री तृषा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद हुआ था। विजय ने बिना नाम लिए किसे निशाने पर लिया? उनकी पार्टी में कितनी महिला विधायक हैं? विधानसभा में क्या-क्या बोले? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ की जा रही व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने उनकी राजनीतिक जीत में बड़ी भूमिका निभाई है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की गाली या मानहानिकारक टिप्पणी वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजय ने कहा कि राजनीति में तीखी आलोचना हो सकती है, लेकिन महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि तमिलनाडु में इन दिनों महिलाओं के खिलाफ डबल मीनिंग भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा है और जनता सब देख रही है।
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विजय ने महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पर क्या कहा?विधानसभा में विजय ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति या महिला पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की वजह से ही उन्हें राजनीतिक जीत मिली है। उनका कहना था कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है और उसमें कड़ी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ मानहानिकारक या अपमानजनक भाषा की कोई जगह नहीं है। विजय ने कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा को सहन नहीं करेंगे। उनके इस बयान को हाल के एक विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
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तृषा को लेकर उदयनिधि की टिप्पणी का क्या मामला था?
- विजय के बयान से कुछ दिन पहले डीएमके के वरिष्ठ नेता उदयनिधि स्टालिन अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर विवादों में आए थे। अगस्त के पहले सप्ताह में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आयोजित एक रैली में भीड़ की ओर से तृषा का नाम लिए जाने के बाद उदयनिधि ने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तृषा को विजय का करीबी दोस्त माना जाता है। हालांकि विजय ने विधानसभा में अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया।
- विवादित टिप्पणी के अगले दिन उदयनिधि को चेन्नई स्थित उनके घर से सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हें तंजावुर ले जाया गया, जहां उन्होंने वह टिप्पणी की थी। इसके बाद डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया और मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। बाद में पूर्व राज्य मंत्री को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उदयनिधि ने कहा था कि उन्हें बिना वजह गिरफ्तार किया गया और उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा था।
विजय की पार्टी को कितनी सीटें मिलीं?विजय की तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतीं। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 सीट है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पार्टी ने सरकार बनाई। निर्वाचन आयोग के विस्तृत नतीजों में टीवीके उम्मीदवारों की जीत दर्ज है और पार्टी की कुल 108 सीटें रहीं।
टीवीके में कितनी महिला विधायक जीतीं?
- विजय की पार्टी की चुनावी जीत में महिलाओं की भी बड़ी हिस्सेदारी रही। टीवीके की 108 सीटों में 13 महिला विधायक चुनी गईं। यानी पार्टी के कुल विजयी विधायकों में करीब आठवें हिस्से से ज्यादा महिलाएं हैं।
- 2026 के चुनाव में तमिलनाडु विधानसभा के लिए कुल 23 महिलाएं चुनी गईं, जिनमें सबसे ज्यादा 13 महिला विधायक टीवीके से हैं।