'पूर्व सीएम करुणानिधि ने सत्ता का दुरुपयोग किया': डीएमके पर बरसे सीएम विजय, बोले- किसी को नहीं छोड़ेंगे

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को राज्य की पूर्ववर्ती डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, वीरनम पाइपलाइन प्रोजेक्ट तथा ED के आरोपों का हवाला दिया। उन्होंने डीएमके नेताओं पर सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की पूर्व सरकार पर जनता के फैसले का अनादर करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर

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