World Map Changed: Bharat के Vote से Pakistan में मची खलबली! Jammu-Kashmir पर किया बड़ा दावा

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया के नक्शे में महाद्वीपों के आकार को ज्यादा सही तरीके से दिखाना है। इस पर कल यानी 6 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है. उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा. जम्मू-कश्मीर के नक्शे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद जारी है. वहीं अब भारत के इस रुख पर पाकिस्तान का बयान सामने आया है.



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