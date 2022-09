COVID in India: 7,946 नए संक्रमित मिले, दैनिक संक्रमण दर घटकर 2.99 फीसदी हुई

देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में निरंतर उतार चढ़ाव आ रहा है। बीत 24 घंटे में 7,946 नए मरीज मिले हैं, वहीं सक्रिय केस और दैनिक संक्रमण दर में गिरावट आई है।

#COVID19 | India reports 7,946 fresh cases and 9,828 recoveries in the last 24 hours.



Active cases 62,748

Daily positivity rate 2.98% pic.twitter.com/p1qTI3loDM