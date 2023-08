CDSCO: कोलकाता के गोदाम से प्रतिष्ठित ब्रांडों की दो करोड़ की नकली दवाएं जब्त, सीडीएससीओ की कार्रवाई

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और पश्चिम बंगाल राज्य दवा नियामक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता में एक बिना लाइसेंस वाले गोदाम से प्रतिष्ठित ब्रांडों की लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवाएं जब्त की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य कोलकाता स्थित गोदाम से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

West Bengal | Narcotics cell intercepted one vehicle nearAnkurhati Saraswati Bridge, NH 16 under Domjur police station and apprehended two persons & seized approximately 164.530 kg of Cannabis (Ganja) which was kept hidden inside the seized vehicle. A case has been registered.… pic.twitter.com/crK8WkT5Kl