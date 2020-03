कोरोना वायरस: कैबिनेट की बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, दूर बैठे पीएम मोदी और मंत्री

कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बैठक की जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी मंत्री दूरी बनाकर बैठक कर रहे हैं।

