UCC: कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने निशाना साधा। भोपाल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वह कभी भी मणिपुर के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, पूरा राज्य जल रहा है। वह सिर्फ इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं।

#WATCH | "He (PM) should first answer about poverty, price rise and unemployment in the country. He never speaks on Manipur issue, the whole state is burning. He is just distracting people from all these issues," says Congress general secretary KC Venugopal on PM Modi's statement… pic.twitter.com/mJx4RiH4sg