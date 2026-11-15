असम: काजीरंगा हादसे पर कांग्रेस का पीएम मोदी को पत्र; मृतकों के परिजनों के लिए 20 लाख मुआवजे की मांग

असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर काजीरंगा सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने और हादसे में जान गंवाने वाले 26 लोगों के परिवारों को आजीविका के लिए आर्थिक सहायता देने की अपील की। सैकिया ने नेशनल हाईवे-715 (NH-715) की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए सड़क सुरक्षा के जरूरी उपायों की अनदेखी का आरोप लगाया।

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