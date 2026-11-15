अमित शाह का राहुल पर हमला: कहा- भारत को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी, कांग्रेस को 30 साल इंतजार करना होगा

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अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें विदेश जाना बंद करना होगा। उन्हें भारत के गांवों में जाना शुरू करना चाहिए। विज्ञापन



राहुल गांधी को अमित शाह ने क्या सलाह दी?

अमित शाह ने कहा, मैं राहुल गांधी जी को एक सलाह देना चाहता हूं। इस तरह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिलेगी। अगर आपको सत्ता चाहिए, तो विदेश यात्राएं बंद कीजिए और भारत के गांवों में जाना शुरू कीजिए। तब शायद किसी दिन आपका मौका आ सकता है। विज्ञापन विज्ञापन



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हैदराबाद के आयोजित भारत सम्मेलन पर क्या बोले शाह?

अमित शाह पुणे में राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की पहल की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इसी निराशा में पार्टी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है।



शाह ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुए भारत सम्मेलन पर भी तंज कसा। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि इसमें देश और विदेश से वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोगों को बुलाया गया था।



अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के युवराज (राहुल गांधी का जिक्र करते हुए) भी 'भारत सम्मेलन' में शामिल हुए। यहां उन्होंने भारत विरोधी विचार रखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम किया। उन्हें समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी।



पीएम मोदी की तारीफ कर क्या बोले?

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अभी जो कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है। दुनिया भारत की विकास यात्रा को भी देख रही है।



कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अमित शाह की चेतावनी?

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के नेतृत्व से चुनावी प्रदर्शन पर सवाल पूछने चाहिए। शाह ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इसी राजनीतिक तरीके पर चलती रही, तो उसे अगले 30 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ सकता है।



अमित शाह ने कहा कि चुनाव जीतना या हारना राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के कामकाज पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2004 से 2014 तक 10 साल देश में सरकार चलाने का मौका मिला था। लेकिन उसके कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। शाह ने कहा कि आखिरकार जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।



मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर क्या बोले?

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में भ्रष्टाचार से मुक्त रिकॉर्ड बनाए रखा है। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का एक छोटा आरोप भी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान देश ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। इनमें खेती, उद्योगों का विकास, अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्टार्टअप व्यवस्था, रेलवे का आधुनिकीकरण, हवाई यातायात की सुविधाएं और शिक्षा शामिल हैं।



शाह ने कहा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने से लेकर स्टार्टअप व्यवस्था विकसित करने तक कई काम हुए हैं। रेलवे को फिर से मजबूत किया गया है। हवाई अड्डों की संख्या 76 से बढ़ाकर 150 की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। पिछले 12 साल में कई अहम पहल की गई हैं।



अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के कारण देश की छवि और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से सवाल किया। शाह ने कहा, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी, क्या कोई अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने भारत और उसके प्रधानमंत्री को बदनाम करने को सही ठहरा सकता है?



राहुल गांधी के बयानों पर जनता से क्या बोले शाह?

अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के विकास और लोकतंत्र की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग वोट डालने जाएं, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।



शाह ने कहा, देश चाहता है कि राहुल गांधी जमीन पर आएं, गांवों में जाएं और लोगों की समस्याओं को समझें। लेकिन मुझे पता है कि कुछ दिनों बाद वह फिर विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। इस तरह सत्ता में लौटने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती।



अमित शाह ने कांग्रेस पर एक और तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग उठी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को पूरा किया। उन्होंने सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया।

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें विदेश जाना बंद करना होगा। उन्हें भारत के गांवों में जाना शुरू करना चाहिए।अमित शाह ने कहा, मैं राहुल गांधी जी को एक सलाह देना चाहता हूं। इस तरह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिलेगी। अगर आपको सत्ता चाहिए, तो विदेश यात्राएं बंद कीजिए और भारत के गांवों में जाना शुरू कीजिए। तब शायद किसी दिन आपका मौका आ सकता है।ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ से हटाई गई सीआरपीएफ की पूरी बटालियन: मणिपुर में 1000 जवानों की तैनाती; नक्सलवाद के खात्मे का असर? अमित शाह पुणे में राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की पहल की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इसी निराशा में पार्टी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है।शाह ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुए भारत सम्मेलन पर भी तंज कसा। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि इसमें देश और विदेश से वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोगों को बुलाया गया था।अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के युवराज (राहुल गांधी का जिक्र करते हुए) भी 'भारत सम्मेलन' में शामिल हुए। यहां उन्होंने भारत विरोधी विचार रखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम किया। उन्हें समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी।अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अभी जो कर रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है। दुनिया भारत की विकास यात्रा को भी देख रही है।केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के नेतृत्व से चुनावी प्रदर्शन पर सवाल पूछने चाहिए। शाह ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इसी राजनीतिक तरीके पर चलती रही, तो उसे अगले 30 साल तक सत्ता से बाहर रहना पड़ सकता है।अमित शाह ने कहा कि चुनाव जीतना या हारना राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के कामकाज पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 2004 से 2014 तक 10 साल देश में सरकार चलाने का मौका मिला था। लेकिन उसके कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। शाह ने कहा कि आखिरकार जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 12 साल में भ्रष्टाचार से मुक्त रिकॉर्ड बनाए रखा है। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का एक छोटा आरोप भी नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दौरान देश ने कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। इनमें खेती, उद्योगों का विकास, अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्टार्टअप व्यवस्था, रेलवे का आधुनिकीकरण, हवाई यातायात की सुविधाएं और शिक्षा शामिल हैं।शाह ने कहा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने से लेकर स्टार्टअप व्यवस्था विकसित करने तक कई काम हुए हैं। रेलवे को फिर से मजबूत किया गया है। हवाई अड्डों की संख्या 76 से बढ़ाकर 150 की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। पिछले 12 साल में कई अहम पहल की गई हैं।अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के कारण देश की छवि और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से सवाल किया। शाह ने कहा, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, विपक्ष हो या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी, क्या कोई अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के सामने भारत और उसके प्रधानमंत्री को बदनाम करने को सही ठहरा सकता है?अमित शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के विकास और लोकतंत्र की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के लोग वोट डालने जाएं, तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।शाह ने कहा, देश चाहता है कि राहुल गांधी जमीन पर आएं, गांवों में जाएं और लोगों की समस्याओं को समझें। लेकिन मुझे पता है कि कुछ दिनों बाद वह फिर विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। इस तरह सत्ता में लौटने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती।अमित शाह ने कांग्रेस पर एक और तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग उठी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को पूरा किया। उन्होंने सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को बदनाम कर रहे हैं।