बांग्लादेशी अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में मोबाइल बैंकिंग सेवा रोक दी है। यह कदम देश में बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच उठाया गया है। हसीना ने 16 दिसंबर को भारत से लौटने की योजना बनाई है। उनके खिलाफ मौत की सजा लंबित है। सुरक्षा चिंताओं के कारण 15 नवंबर से निलंबित ट्रेन सेवाएं भी अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन ने 27 से 30 नवंबर तक जिले में वित्तीय लेनदेन प्रतिबंधित करने के मौखिक निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि गोपालगंज में असामान्य मात्रा में पैसे के लेनदेन के कारण मोबाइल वित्तीय सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। स्थिति सामान्य होने पर इसे बहाल कर दिया जाएगा। सरकार ने गोपालगंज में मरम्मत और प्रशासनिक कार्यों में भी धीमी गति अपनाने का निर्णय लिया है।

अशांति क्यों बढ़ रही है?

हसीना की वापसी की घोषणा के बाद से देश में अशांति फैल गई है। गोपालगंज में 15 नवंबर को विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हुई थी। दो दिन बाद, पुलिस ने अवामी लीग के दर्जनों संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने हसीना के गृह नगर तुंगीपारा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सांसदों के घरों को भी जलाया। अवामी लीग 29 और 30 नवंबर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लॉकडाउन कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है।

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सरकार क्या कदम उठा रही है?

लोक प्रशासन राज्य मंत्री अब्दुल बारी ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि स्थिति में सुधार के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अधिकारियों ने किसी भी नई हिंसा को रोकने के लिए जिले में 56 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) प्लाटून तैनात किए हैं। ये प्लाटून बॉडी-वर्न कैमरों और ड्रोन से लैस हैं। बांग्लादेश बैंक के प्रवक्ता और कार्यकारी निदेशक आरिफ हुसैन खान ने बताया कि कानून संदिग्ध लेनदेन में शामिल किसी भी व्यक्ति का खाता निलंबित करने की अनुमति देता है। तुंगीपारा और मुक्सुदपुर पुलिस स्टेशनों में भी 17 और 19 नवंबर के हमलों के बाद कामकाज ठप है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष कुमार मजूमदार ने बताया कि नुकसान के कारण स्टेशन परिसर से संचालन संभव नहीं है।

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हसीना पर क्या आरोप हैं?

हसीना अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद ढाका से भागकर भारत में रह रही हैं। इस विद्रोह ने उनकी सरकार को गिरा दिया था। उन्हें अपने देश में गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा अनुपस्थिति में दी गई मौत की सजा भी शामिल है। उन्होंने किसी भी गलत काम से इन्कार किया है और कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाया है। बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध किया है। नई दिल्ली ने अनुरोध प्राप्त होने की पुष्टि की है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।