Trains Cancelled: महाराष्ट्र व कर्नाटक में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, कई ट्रेनें निरस्त

महाराष्ट्र के नागपुर में वर्धा-बडनेरा सेक्शन पर मालखेड और तिमतला स्टेशनों के बीच कोयले से लदी मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। उधर, कर्नाटक के विजयवाड़ा के जुम्नल-मुलवाड़ रेल खंड में मालगाड़ी के सात डिब्बे बेपटरी हो गए। दोनों राज्यों के इन खंडों से गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है।

मध्य रेलवे (Central Railway) के अनुसार नागपुर में वर्धा-बडनेरा सेक्शन पर यह घटना 23 अक्तूबर की रात 11.30 बजे हुई। मध्य रेलवे ने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0712-2544848 जारी किया है।

Maharashtra| 20 loaded coal wagons derailed b/w Malkhed &Timatla stations on Wardha-Badnera sections,Nagpur at around 23.20hrs on Oct 23,resulting in Dn&Up line affected on this section. Multiple trains cancelled/diverted/short terminated; helpline no 0712-2544848:Central Railway pic.twitter.com/gcXrjT2zG8