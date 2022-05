{"_id":"627b13c07df4fb6fc84d166d","slug":"coal-crisis-29-percent-production-increased-in-the-month-of-april-9-26-percent-increase-in-electricity-generation","type":"story","status":"publish","title_hn":"ऊर्जा संकट: अप्रैल माह में बढ़ा 29 फीसदी कोयला उत्पादन, बिजली संयंत्रों को 18 फीसदी ज्यादा हुई आपूर्ति","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 11 May 2022 07:09 AM IST