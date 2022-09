Congress: राजस्थान ही नहीं असम में भी अंदरूनी कलह में उलझी कांग्रेस, 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर भिड़े दो समूह

असम के धुबरी जिले के राजीव भवन में एक बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दो समूह आपस में ही भिड़ गए। बैठक भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। यह पदयात्रा राज्य में 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है।

#WATCH | Assam: Clash b/w two groups of Congress workers broke out during a meeting held at Rajiv Bhawan in Assam's Dhubri district on Monday. The meeting was organized to discuss the Bharat Jodo Yatra to be started in the state from November 1. pic.twitter.com/LEFQ4jdrie