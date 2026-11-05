‘तिरंगा दिखाना अपराध नहीं’: एसआईआर के खिलाफ सीजेपी की हुंकार, सात नवंबर को कोच्चि में बड़ा प्रदर्शन

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दिल्ली में 13 अक्तूबर को पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद यह सीजेपी का पहला बड़ा प्रदर्शन होगा। उस दिन पार्टी के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान अभिजीत दिपके के साथ आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप था कि इन लोगों ने बिना अनुमति प्रदर्शन करने की कोशिश की। उस समय जंतर-मंतर अधिसूचित प्रदर्शन स्थल भी नहीं था।इस मामले की जांच के सिलसिले में सीजेपी के कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका गुरुवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचे। पूछताछ के बाद बाहर आए रांका ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का भी बचाव किया। रांका ने कहा, ‘आज 13 अक्तूबर की घटनाओं को लेकर सामान्य पूछताछ हुई। हमने कहा है कि जांच कोई भी एजेंसी कर रही हो, हम पूरा सहयोग करेंगे। जंतर-मंतर या किसी दूसरी जगह, यहां तक कि सार्वजनिक सड़क पर तिरंगा दिखाना अपराध नहीं माना जाना चाहिए।’ उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी।दिल्ली पुलिस ने दास और रांका को 13 अक्तूबर के प्रदर्शन से जुड़े मामले में हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप था कि दोनों निजी परिसर के रास्ते जंतर-मंतर के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हुए और शांति बनाए रखने से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया। इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर 21 अक्तूबर को उन्हें रिहा किया गया। अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके भरने का निर्देश दिया था। साथ ही हर सुनवाई पर पेश होने और कानून का पालन करने को कहा था।अदालत में दिए लिखित आश्वासन में दोनों कार्यकर्ताओं ने कहा था कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिया था कि जब तक जंतर-मंतर को नियमानुसार प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, तब तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। भविष्य में किसी भी प्रदर्शन को संवैधानिक दायरे में रखने की बात भी कही थी।इससे पहले रविवार को इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली की थी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी में मदद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाया जाएगा और जेल भेजा जाएगा।