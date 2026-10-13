जंतर-मंतर रोक पर सीजेपी का एक्शन: तिरंगा लेकर पहुंचे सौरव दास और आशुतोष रांका; हिरासत में भी तेवर बरकरार

दिल्ली में जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए तय जगहों की सूची से हटाए जाने के बाद भी विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ता जंतर-मंतर पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसे अपनी जीत बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग फिर उठाई। उनका कहना है कि किसी जगह को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया जा सकता है, लेकिन विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

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