कोच्चि में आज CJP का 'जंतर-मंतर': SIR के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी तेज; प्रकाश राज और अभिजीत दीपके होंगे शामिल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर इस विरोध मार्च का आयोजन किया है।प्रदर्शन से पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'शाम चार बजे कोच्चि में मिलते हैं।' दीपके ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'यह तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम नहीं कहेंगे कि यह खत्म हो गया है। ज्ञानेश कुमार को जाना होगा।'अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज भी आज कोच्चि में होने वाले सीजेपी के विरोध मार्च में शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। प्रकाश राज ने लिखा, 'कृपया एसआईआर के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल हों।'सीजेपी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अलावा राष्ट्रीय नेता अफरीन नवाज और दक्षिण भारत के प्रभारी विजय रेड्डी मल्लंगी भी शामिल होंगे।