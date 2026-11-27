विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। हालांकि, दास के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें ऐसे किसी सर्कुलर की जानकारी नहीं है।मुंबई पुलिस की कार्रवाई सीजेपी के 'चलो मुंबई' प्रदर्शन से जुड़ी है। यह प्रदर्शन दो अक्तूबर को दादर के शिवाजी पार्क में आयोजित किया गया था। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की थी। पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने तीन अक्तूबर को मामला दर्ज किया।प्रदर्शन में चार हजार से अधिक लोग शामिल हुए थे। इसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन जैसी प्रमुख हस्तियां भी पहुंची थीं। पुलिस ने अपनी एफआईआर में सीजेपी के नेताओं और 400 से अधिक समर्थकों के नाम शामिल किए थे। उन पर गैरकानूनी रूप से लोगों के एकत्र होने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं।लुकआउट सर्कुलर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से जारी किया जाने वाला अलर्ट होता है। इसके जरिए कानूनी मामलों में नामजद या संबंधित व्यक्तियों की पहचान देश के हवाई अड्डों और अन्य प्रवेश-निकास केंद्रों पर की जाती है। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को देश छोड़ने से रोका जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीजेपी के तीनों नेताओं के खिलाफ सर्कुलर इसलिए जारी किए गए हैं, ताकि वे जांच के दौरान विदेश जाने की कोशिश न कर सकें।लुकआउट सर्कुलर का सामना कर रहे तीन नेताओं में से सौरव दास को 23 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। वह ब्रिटेन जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और संबंधित सर्कुलर का विवरण मांगा, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।सरकार ने अदालत को बताया कि दास को उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के कारण विदेश यात्रा करने से रोका गया था। केंद्र ने यह भी कहा कि चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने उनके पासपोर्ट में जन्मस्थान से जुड़ी विसंगतियों को लेकर नोटिस जारी किया था। केंद्र ने अदालत में कहा कि इस तरह की विसंगतियों का दास की भारतीय नागरिकता पर असर पड़ सकता है। हालांकि, दास के वकील ने दोहराया कि उन्हें किसी लुकआउट सर्कुलर की जानकारी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।