गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने गुरुवार को बताया कि 'ऑपरेशन हेल्थ' अभियान के तहत अस्वच्छ रसोई, गंदे परिसर और खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसने के मामले में 175 होटलों को नोटिस जारी किए गए हैं। पानशेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अन्य 516 होटलों को जरूरी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 होटलों में संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिले, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। इनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।"

राज्यव्यापी अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रमुख राजमार्गों पर स्थित 691 होटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आइसक्रीम पार्लरों में सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जमे हुए डेजर्ट को आइसक्रीम बताकर बेचने से रोका जा सके। मंत्री ने कहा कि यदि जब्त किए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें अदालत में मामला दर्ज कराने से लेकर प्रतिष्ठान को स्थायी रूप से सील करने तक की कार्रवाई शामिल है।

'भड़काऊ भाषण' देने के आरोप में माकपा नेता टीआई मधुसूदनन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

केरल में माकपा की जिला सचिवालय समिति के सदस्य टीआई मधुसूदनन के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में पय्यान्नूर में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) की ओर से आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था।



केरल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष पी. मुहम्मद शम्मास ने राज्य पुलिस प्रमुख से इसकी शिकायत की थी। इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा कराने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 351 (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।



शिकायत के मुताबिक, मधुसूदनन ने कूथुपरंबा शहीद दिवस समारोह के तहत पय्यान्नूर में आयोजित डीवाईएफआई के कार्यक्रम में कथित तौर पर ऐसा भाषण दिया, जिससे शांति भंग हो सकती थी और विरोधी दल के सदस्यों को दंगा करने के लिए उकसाया जा सकता था। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर भाषण का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है।



इससे पहले गुरुवार को राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा था कि गृह विभाग इन टिप्पणियों को गंभीरता से ले रहा है। पुलिस भाषण की पूरी सामग्री जुटाकर उसकी जांच कर रही है। मधुसूदनन ने कथित तौर पर धनराज हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद यह भड़काऊ भाषण दिया था। थालीपरंबा की एक अदालत ने बुधवार को 2016 में माकपा के स्थानीय नेता सीवी धनराज की हत्या के मामले में 16 भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया था, जबकि तीन मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया था।