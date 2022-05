{"_id":"628182a913fa7e658e77d4a7","slug":"central-government-extended-the-date-of-wheat-procurement-till-31-may","type":"story","status":"publish","title_hn":"किसानों को बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की तिथि 31 मई तक बढ़ाई, जानें खाद्य मंत्री ने क्या कहा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 16 May 2022 04:16 AM IST