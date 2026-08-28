जनगणना: जवाब न देने पर भी दर्ज होगी जानकारी, धर्म परिवर्तन व अंतरजातीय विवाह की स्थिति का भी चलेगा पता चलेगा?

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जनगणना के वक्त कुछ सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो भी सरकार को पता चलेगा कि लोग कैसी जानकारियां बताना नहीं चाहते हैं। जनता निजता के तहत या किसी आशंका के चलते किन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। खासकर आधार नंबर से लेकर बैंक खातों तक तमाम सवाल ऐसे हैं, जो पहली बार जनगणना में जोड़े गए हैं। इनको बताने को लेकर लोगों में हिचक हो सकती है।