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महाराष्ट्र पुलिस के मामले के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से उसका शोषण किया। आरोपी ने धोखाधड़ी से पीड़िता से 18 लाख रुपये भी हासिल किए। इस मामले में सक्षम अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर इसी तरह 13 अन्य महिलाओं का भी शोषण किया था। उसने उनसे पैसे लिए और उनके साथ अंतरंग पलों के वीडियो भी रिकॉर्ड किए। इसके बाद आरोपी विदेश भाग गया था।महाराष्ट्र पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई की नई दिल्ली स्थित इंटरपोल इकाई ने आरोपी के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड नोटिस जारी कराया था। इसके बाद आरोपी की लोकेशन का पता लगाया गया और यूएई के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूएई के अधिकारियों ने आरोपी को भारत भेजने की अनुमति दे दी। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की एक एस्कॉर्ट टीम यूएई पहुंची, जहां आरोपी को उसे सौंप दिया गया। भारतीय एस्कॉर्ट टीम आरोपी के साथ 20 नवंबर 2026 को कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची।