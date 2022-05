Case against four NCP leaders : पुणे में भाजपा नेता अंबेकर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल, पवार के खिलाफ की थी पोस्ट

राकांपा प्रमुख शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने से भड़के उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में भाजपा नेता विनायक अंबेकर को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है।

अंबेकर से मारपीट के मामले में पुणे पुलिस ने चार राकांपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है। अंबेकर भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने पुणे पुलिस में केस दर्ज कराया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राकांपा के 20 कार्यकर्ताओं ने उनके साथ उनके दफ्तर में मारपीट की। अंबेकर ने आरोप लगाया कि राकांपा सांसद गिरीश बापट ने उनसे कहा था कि वे पवार के खिलाफ पोस्ट को लेकर माफी मांगें।

#BREAKING BJP spokesperson Vinayak Ambekar beaten up by NCP Goons, two days ago on Facebook Post against NCP President Sharad Pawar.



#KetakiChitale #SharadPawar #VinayakAmbekar pic.twitter.com/KV92ObDCZE