{"_id":"6279bd42e815fa7c9d15b415","slug":"canada-is-making-law-for-google-and-meta-will-have-to-share-earnings","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सख्ती: गूगल और मेटा के लिए कनाडा बना रहा कानून, साझा करनी होगी कमाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 10 May 2022 06:48 AM IST