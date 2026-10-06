आज के दिन: एमपीसी बैठक के फैसलों का एलान, सेवा ज्योति यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह

पटना में मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की सुनवाई

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए 7-8 अक्टूबर पटना में रहेगा। इस दौरान पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय 'खुली सुनवाई और शिविर बैठक' आयोजित की जाएगी। आज एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी शिकायतकर्ताओं और राज्य के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्ण आयोग में मामलों की सुनवाई करेंगे। 8 अक्टूबर को आयोग दो अलग-अलग पीठों में मामलों की सुनवाई करेगा। इसके बाद, आयोग की ओर से नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार रक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी।