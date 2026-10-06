एआई रेस: अत्याधुनिक एआई चिप्स नहीं फिर भी चीन कैसे दे रहा अमेरिका को टक्कर? जानिए क्या है उसकी रणनीति

हालांकि, यहां एक चुनौती है जब बड़ी संख्या में ये चिप्स एक साथ जुड़ती हैं तो उनके बीच का डाटा ट्रांसफर धीमा हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए Huawei ने क्लाउडमेट्रिक्स बनाया है। यह अलग अलग सर्वर रैक में लगी जिप्स में बिना देरी के आपस में कम्यूनिकेशन करने देती हैं, जिससे वे एक सिंगल चिप की तरह डाटा को प्रोसेस कर सकें।

क्या हैं चुनौतियां?

इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक एडवांस्ड चिप्स की जगह 4 चिप्स लगाने में डाटा सेंटर में बिजली और कूलिंग का खर्च अमेरिका की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए चीन ने ईस्ट वेस्ट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके अंतर्गत उसने भारी-भरकम जो एआई ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हैं उन्हें पश्चिमी प्रांतों जैसे की क्विंगहाई, निंग्शिया, गुइझोउ में स्थानंतरित कर दिया है। ये जो पश्चिमी प्रांत हैं यहां सोलर फार्म, विंड टर्बाइन और हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध हैं। चीन ने निंग्शिया और क्विंगहाई में डाटा सेंटर्स की शुरुआत की है। ये डाटा सेंटर्स 90 से 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी पर चलते हैं।



यही नहीं चीन ने हैनान द्वीप और शंघाई के तटों पर समुद्र के 10 से 35 मीटर नीचे हजारों की संख्या में सर्वर के सील बंद चैंबर उतारे हैं। समुद्र का जो पानी होता है वह इन सर्वरों को ठंडा रखने का काम करता है। शंघाई का जो डाटा सेंटर है वह समुद्री पवन चक्की से बिजली लेता है और समुद्री पानी सर्वरों को ठंडा रखता है। इससे बिजली की खपत में 22 से 40 प्रतिशत तक कमी आ जाती है।



आपको बता दें कि चीन का गुइझजोउ प्रांत स्वाभाविक रूप से ठंडा रहता है। यहां पर प्राकृतिक रूप से कार्स्ट गुफाए हैं। यहां पर टेंसेंट और चीन की सरकारी कंपनियों ने अपने बैकअप और ट्रेनिंग डाटा सेंटर्स को बनाया है। ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से ठंडी होती हैं। इस कारण सर्वर ठंडे रहते हैं।



इस पूरी तस्वीर से एक बात साफ होती है कि एआई की रेस सिर्फ सबसे शक्तिशाली चिप हासिल करने तक सीमित नहीं है। चीन एडवांस्ड चिप्स की कमी को कई चिप्स को जोड़ने, कंप्यूटिंग नेटवर्क को बेहतर बनाने और बिजली व कूलिंग के लिए रिन्यूएबल जरियों पर निर्भरता बढ़ाने जैसे तरीकों से संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तरीकों की अपनी सीमाएं और अतिरिक्त लागत भी हैं। इसके बाद भी चीन का मॉडल यह दिखाता है कि एआई की रेस में सिर्फ हार्डवेयर की ताकत ही मायने नहीं रखती बल्कि उपलब्ध संसाधनों का कितनी कुशलता से इस्तेमाल किया जाता है यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।