पीएम मोदी ने दिल्ली के विनायक मंदिर में की पूजा: सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे, तमाम नेताओं ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार के मुखिया के तौर पर अपने 25 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर उन्होंने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। नरेंद्र मोदी का यह सफर 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने और लगातार तीन बार इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

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Heartiest greetings and warm wishes to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji on completing 25 years of service to the Nation as Head of Government. Your journey as Pradhan Sevak has transformed the vision of inclusive development into a nationwide mission, guided by Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayaas. Across my visits to States and Union Territories, I have witnessed Bharat’s visible transformation through improved connectivity, digital advancement, expanding opportunities and inclusive development. The greatest achievement of your visionary leadership is liberating 25 crore people from extreme poverty. It is a landmark historical achievement that human history can never forget. May the Almighty bless you with good health, happiness and strength as you continue to serve Bharat on its journey towards an inclusive, prosperous and Viksit Bharat by 2047. @narendramodi विज्ञापन विज्ञापन — Vice-President of India (@VPIndia) October 7, 2026

'जनसेवा से राष्ट्रसेवा' को जीवन का ध्येय मानकर भारत की अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का Head Of The Government के रूप में 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होना हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का अवसर है। इन वर्षों की राष्ट्र साधना में जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण, दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना निरंतर प्रतिबिंबित हुई है। प्रधानमंत्री जी का जीवन देश वासियों को विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रसेवा के इस अविराम पथ पर 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई। #25YearsOfSeva — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 7, 2026

आज का दिन अद्भुत, अभूतपूर्व, अकल्पनीय और ऐतिहासिक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को सरकार के मुखिया रहते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा आज विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के महायज्ञ तक पहुँची है। उनका परिश्रम, प्रयत्न, धैर्य और उत्साह हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करना अपने आप में सौभाग्य है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें और वे निरंतर देश का नेतृत्व करते हुए जनकल्याण एवं विकसित भारत के निर्माण में लगे रहें। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 7, 2026

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को 25 साल पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ‘प्रधान सेवक’ के रूप में मोदी की यात्रा ने समावेशी विकास की सोच को पूरे देश के मिशन में बदलने का काम किया है। इस सफर की दिशा ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ से तय हुई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार के मुखिया के तौर पर देश की सेवा के 25 साल पूरे करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर 25 करोड़ लोगों के अत्यधिक गरीबी से बाहर आने का जिक्र किया। उन्होंने इसे इतिहास की ऐसी बड़ी उपलब्धि बताया, जिसे मानव इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान उन्हें भारत में हो रहे बदलाव साफ दिखाई दिए। बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल क्षेत्र में तेजी, बढ़ते अवसर और समावेशी विकास ने देश की तस्वीर बदलने में भूमिका निभाई है।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के 25 साल के राजनीतिक सफर को पूरे देश के लिए ‘असीम खुशी’ का अवसर बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और लगातार भारत की पहचान, गौरव और सम्मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम किया।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के राष्ट्रीय सेवा के सफर में जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना लगातार नजर आई है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन देश के लोगों को विकसित, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। योगी ने प्रधानमंत्री को इस लगातार जारी राष्ट्रीय सेवा के सफर के 25 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई दी।केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल पूरे होने के मौके को ‘अद्भुत, अभूतपूर्व, अकल्पनीय और ऐतिहासिक’ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और अब विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के बड़े संकल्प तक पहुंच गई है।शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की मेहनत, प्रयास, धैर्य और उत्साह को सभी के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ एक सहयोगी के तौर पर काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी इसी तरह लगातार देश का नेतृत्व करते रहेंगे और जनकल्याण के साथ विकसित भारत के निर्माण में जुटे रहेंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल का सफर 7 अक्टूबर 2001 को शुरू हुआ था, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 और 2024 में भी जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इस तरह गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरू हुआ उनका सफर अब केंद्र की सत्ता में 25 साल पूरे करने के पड़ाव तक पहुंच गया है।