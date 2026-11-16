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अभी नहीं चलेगा जहांगीर खान के घर पर बुलडोजर: ममता खेमे के नेता को राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बढ़ाई रोक

पीटीआई, कोलकाता। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 16 Nov 2026 07:54 PM IST

सार कलकत्ता हाईकोर्ट ने जेल में बंद टीएमसी नेता जहांगीर खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके कथित अवैध घर को तोड़ने पर लगी रोक 1 दिसंबर तक बढ़ा दी है। जहांगीर खान ने क्या सरकार पर क्या आरोप लगाया था, कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ? पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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