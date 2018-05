{"_id":"5b0b6b7d4f1c1bf86e8b4e5f","slug":"bypolls-in-kairana-including-four-lok-sabha-and-10-assembly-seats-begins-live-updates","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u092a\u091a\u0941\u0928\u093e\u0935 LIVE : \u091a\u093e\u0930 \u0938\u0902\u0938\u0926\u0940\u092f \u0914\u0930 10 \u0935\u093f\u0927\u093e\u0928\u0938\u092d\u093e \u0938\u0940\u091f\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092e\u0924\u0926\u093e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940, \u0928\u0942\u0930\u092a\u0941\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0930\u093e\u092c EVM \u0915\u094b \u092c\u0926\u0932\u093e \u0917\u092f\u093e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924","slug":"india-news"}}

उपचुनाव LIVE : चार संसदीय और 10 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी, नूरपुर में खराब EVM को बदला गया

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 28 May 2018 09:36 AM IST

कैराना सहित पूरे देश में चार संसदीय सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश के कैराना के अलावा महाराष्ट्र में भंडारा-गोंडिया और पालघर तथा नगालैंड संसदीय सीट पर मतदान चल रहा है।



बता दें कि कैराना सीट पर संपूर्ण विपक्ष के एकसाथ आ जाने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में हार के बाद भाजपा ने इस सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोटों की गिनती 31 मई को होगी।



वहीं महाराष्ट्र में सभी बड़े दलों भाजपा, कांग्रेस, शिव सेना और एनसीपी ने लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी संसाधन झोंक दिए हैं, क्योंकि इनके परिणाम पर ही सबका भविष्य तय होगा।



वहीं विधानसभा उपचुनाव महाराष्ट्र के पालस कडेगांव, यूपी के नूरपुर, बिहार के जोकीहाट, झारखंड के गोमिया और सिल्ली, केरल के चेंगानूर, मेघालय के आमपट्टी, पंजाब के शाहकोट, उत्तराखंड के थराली और पश्चिम बंगाल के महेशतला में होने जा रहे हैं।



लाइव अपडेट्स ः



9:32 AM : उत्तराखंड उपचुनाव: सभी राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स ने थराली के एक पोलिंग बूथ पर नई ईवीएम की मांग की है।











9:20 AM : उत्तराखंड : थराली विस उपचुनाव के लिए पोलिंग बूथ पर खराब ईवीएम को बदला गया।



9:10 AM : कैराना उपचुनाव: शामली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं, देखें तस्वीरें









8:32 AM : उत्तराखण्डः थराली विस उपचुनाव के लिए 178 बूथों पर मतदान जारी, भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी ने डाला वोट



8:26 AM : उत्तर प्रदेश: कैराना उपचुनाव के दौरान बूथ नंबर 4 पर ईवीएम खराब, मतदान बंद







8:05 AM : मेहेशतला (पश्चिम बंगाल) में वोटिंग जारी है।



7:50 AM : पालघर मतदान शुरू हो चुका है।



7:30 AM : उत्तर प्रदेशः बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली पड़ी कैराना सीट वोटिंग शुरू हो चुकी है।



7:25 AM : केरल: चेंगानूर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं।















नूरपुर (यूपी), पलुस कादेगांव (महाराष्ट्र) जोकीहाट (बिहार), शाहकोट (पंजाब), गोमिया और सिल्ली (झारखंड), चेंगानूर (केरल), अंपति (मेघालय), थराली (उत्तराखंड) और मेहेशतला (पश्चिम बंगाल) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है।