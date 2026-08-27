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रक्षाबंधन पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए रहेगा भारी!

Thu, 27 Aug 2026 05:56 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 27 Aug 2026 05:56 PM IST
chandra grahan 2026 impact horoscope on Raksha Bandhan
28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिषियों की मानें, तो ग्रहण की शुरुआत सुबह 6 बजकर 53 मिनट पर होगी और इसका समापन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर होगा।
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