MLA cash Seizure: कारोबारी धानुका पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस विधायकों से नकदी जब्ती का मामला

झारखंड के तीन विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तार किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कारोबारी अशोक धानुका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

SC issues notice on businessman Ashok Dhanuka's plea in a matter relating to the nabbing of Jharkhand Congress MLAs with a huge amount of money in West Bengal’s Howrah. Senior Advocate Mukul and Advocate Nalin Kohli appeared for petitioner Ashok Dhanuka. pic.twitter.com/tXrr5dzHoX