{"_id":"6274abb5421c7e30313ea5cd","slug":"british-woman-molested-incident-in-bandras-club-case-filed-against-a-young-man","type":"story","status":"publish","title_hn":"ब्रिटिश महिला से छेड़छाड़ : बांद्रा के क्लब में हुई घटना, आरोपी 35 वर्षीय युवक गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 06 May 2022 10:31 AM IST