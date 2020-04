Irrfan Khan Death: अभिनेता इरफान खान का निधन, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी ने जताया शोक

विज्ञापन

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

I’m sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020

He etched every character in our memories with sheer talent. From the passion of Pan Singh Tomar to a floundering father in Angrezi Medium #IrrfanKhan was an actor to behold. How do you mourn his passing away for he breathes in the characters he left behind .. Om Shanti 🙏 — Smriti Z Irani (@smritiirani) April 29, 2020

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे। इरफान खान की मौत की खबर निर्देशक शूजित सरकार ने ट्वीट करके दी। पिछले कुछ दिनों से इरफान खान की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को आईसीयू में भर्ती कराया गया था।कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। वह एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेता थे। वह वैश्विक फिल्म और टीवी मंच पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्रांड एंबेसडर थे। उन्हें बहुत याद किया जाएगा।केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इरफान खान के निधन में शोक जताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने अपने अभिनय से फिल्मी पात्रों के जीवन को सचित्र उकेर दिया। पान सिंह तोमर के जुनून से लेकर अंग्रेजी मीडियम में शानदार पिता बनने तक इरफान खान एक शानदार अभिनेता थे।भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इरफान खान के निधन पर शोक जताया है। ट्विटर पर इरफान के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए सिंधिया ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार और करीबी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी इरफान के निधन पर गहरा शोक जताया है।इरफान खान के निधन पर शोक जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक, इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर हैरान हूं। उनके काम को हमेशा याद रखा जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले।इरफान खान के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, मुझे हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेता इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर हैरानी हुई। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को मेरी संवेदना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।