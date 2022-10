Karnataka: कर्नाटक के मठ में फांसी पर लटका मिला पुजारी का शव, सुसाइड नोट से खुलेगा मौत का राज

कर्नाटक के रामनगर जिले के श्री कंचुगल बंदे मठ के मुख्य पुजारी बसवलिंगा स्वामी (45) ने अपने कक्ष में कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। उनके कक्ष से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने उनकी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Karnataka | A body of another seer Basavalinga Swami of Sri Kanchugal Bande Mutt, aged 45, was found in a room of the mutt in Ramnagara district, yesterday. The seer had an unnatural death. Case registered at Kudur PS: Police