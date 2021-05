मुंबई: चक्रवात ताउते को लेकर जारी चेतावनी पर बीएमसी सतर्क, कोविड देखभाल केंद्रों से स्थानांतरित किए 580 मरीज

{"_id":"60a0a94573803908cb193d77","slug":"bmc-is-alert-after-the-warning-issued-from-imd-about-cyclone-tauktae-580-patients-transferred-from-covid-care-centers-in-mumbai","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0941\u0902\u092c\u0908: \u091a\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0924 \u0924\u093e\u0909\u0924\u0947 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u091a\u0947\u0924\u093e\u0935\u0928\u0940 \u092a\u0930 \u092c\u0940\u090f\u092e\u0938\u0940 \u0938\u0924\u0930\u094d\u0915, \u0915\u094b\u0935\u093f\u0921 \u0926\u0947\u0916\u092d\u093e\u0932 \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0938\u094d\u0925\u093e\u0928\u093e\u0902\u0924\u0930\u093f\u0924 \u0915\u093f\u090f 580 \u092e\u0930\u0940\u091c","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रियंका तिवारी Updated Sun, 16 May 2021 10:40 AM IST