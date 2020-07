सोशल मीडिया पर काले तेंदुए की फोटो वायरल, लोगों को आई जंगल बुक के बघिरा की याद

विज्ञापन

A black panther roaming in the jungles of Kabini, India. pic.twitter.com/UT8zodvv0m — Earth (@earth) July 4, 2020

Is this really real — Nubi Precious (@NubiSouth) July 5, 2020

कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई तरह की सकारात्मक चीजें भी देखने को मिलीं। ऐसी खबरें आईं कि लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से सड़कों पर जानवरों को देखा गया, कहीं तेंदुआ, कहीं हाथियों का झुंड तो कहीं हिरण जैसे जानवर देखने को मिले। लेकिन हाल ही में कर्नाटक के जंगलों से काले तेंदुए की फोटो वायरल हो रही है।वायरल फोटो में देखा जा सकता है कि कैसे एक सुर्ख काला तेंदुआ कर्नाटक के घने जंगलों में शान से घूम रहा है। ये फोटो मशहूर ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ फोटो शेयरिंग अकाउंट 'अर्थ' (EARTH) की ओर से शेयर किया गया है। वास्तव में यह फोटो साल 2019 की है जिसे भारतीय प्रकृतिवादी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शाज जंग ने खींची थी।काले तेंदुए की जब आप ये फोटो देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। एक फोटो में ऐसा लग रहा है मानो ये तेंदुआ पेड़ के पीछे से छिपकर फोटो खिंचवा रहा हो। काले तेंदुए की इस फोटो को देखकर कई लोग आश्चर्य में भी पड़ गए तो कई बहुत सुंदर का खिताब दे रहे हैं।ये फोटो देखने में इतना मनमोहक लग रहा है कि कुछ लोग इस फोटो के सच होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे जंगल बुक का बघिरा बता रहे हैं।ये दोनों फोटो शाज जंग ने साल 2019 में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की थी। शाज की वॉल जंगली बिल्लियों के क्लॉज-अप्स, पास के शॉट्स से भरा हुई है। शाज ने सालों तक काबिनी नदी और कर्नाटक के जंगलों में फोटोग्राफी की है। शाज एक पर्यावरण संरक्षणकर्ता भी हैं जो दी बाइसन इन काबिनी नाम का एक टूरिज्म आश्रय चलाते हैं।