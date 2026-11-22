नेपाल के हवाई क्षेत्र का भारत करेगा इस्तेमाल?: बागडोगरा को लेकर अटकलें तेज, प्रस्ताव पर क्या बोली सरकार?
एएनआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 22 Nov 2026 01:22 PM IST
सार
भारत ने नेपाल के रास्ते बागडोगरा एयरपोर्ट तक सैन्य विमानों की पहुंच मांगने संबंधी खबरों को गलत बताया है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की 22-23 नवंबर की भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने की चर्चाओं के बीच आया है।
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विस्तार
नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट तक सैन्य विमानों की पहुंच मांगने संबंधी खबरों को भारत ने खारिज कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत की ओर से नेपाल के प्रवेश बिंदु के जरिए सैन्य विमानों के संचालन की अनुमति मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें भारत और नेपाल के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने को लेकर चर्चा का दावा किया गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
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मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि भारत पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे से आने-जाने वाली नागरिक उड़ानों के लिए नेपाल के हवाई क्षेत्र तक पहुंच चाहता है। यह पारस्परिक हवाई संपर्क पर व्यापक चर्चा का हिस्सा था। हालांकि, सूत्रों ने सैन्य विमानों से संबंधित रिपोर्टों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। इस बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 22 से 23 नवंबर तक दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। यह मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद शाह की भारत की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों की पूरी शृंखला की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।
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द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा
साथ ही, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशने का भी मौका मिलेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाह 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख चर्चाएं
नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाह नेपाल एयरलाइंस के विमान से नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी होंगे। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक आधिकारिक भोज भी देंगे।
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सहयोग के नए आयाम
नेपाल के विदेश सचिव ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान दोनों देश कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्रों में कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे आगामी परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखेंगे। चर्चा व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास को कवर करने वाले समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान करेंगे। शाह 34 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा में नेपाल-भारत बिजनेस फोरम भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य नेपाल में भारतीय निवेश आकर्षित करना है।
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मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया था कि भारत पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे से आने-जाने वाली नागरिक उड़ानों के लिए नेपाल के हवाई क्षेत्र तक पहुंच चाहता है। यह पारस्परिक हवाई संपर्क पर व्यापक चर्चा का हिस्सा था। हालांकि, सूत्रों ने सैन्य विमानों से संबंधित रिपोर्टों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। इस बीच, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 22 से 23 नवंबर तक दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। यह मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद शाह की भारत की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा भी है। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों की पूरी शृंखला की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा।
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द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा
साथ ही, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशने का भी मौका मिलेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाह 23 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। दोनों नेता भारत-नेपाल संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल और प्रमुख चर्चाएं
नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, शाह नेपाल एयरलाइंस के विमान से नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यंजनकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी होंगे। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने नेपाली समकक्ष और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में एक आधिकारिक भोज भी देंगे।
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सहयोग के नए आयाम
नेपाल के विदेश सचिव ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान दोनों देश कनेक्टिविटी और ऊर्जा क्षेत्रों में कई पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे आगामी परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखेंगे। चर्चा व्यापार, परिवहन, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। दोनों पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, आपदा प्रबंधन और मानव संसाधन विकास को कवर करने वाले समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान करेंगे। शाह 34 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस यात्रा में नेपाल-भारत बिजनेस फोरम भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य नेपाल में भारतीय निवेश आकर्षित करना है।