विज्ञापन

नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट तक सैन्य विमानों की पहुंच मांगने संबंधी खबरों को भारत ने खारिज कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत की ओर से नेपाल के प्रवेश बिंदु के जरिए सैन्य विमानों के संचालन की अनुमति मांगने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें भारत और नेपाल के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने को लेकर चर्चा का दावा किया गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।