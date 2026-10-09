नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा को मिली जीत: सीएम शुभेंदु के गढ़ में हसीरानी ने रचा इतिहास, टूटे सारे रिकॉर्ड

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार हसीरानी रथ को 1,22,753 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से विजयी घोषित किया गया। जहां रथ को 1,64,427 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के मिलन प्रधान 41,674 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।

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वहीं, सीपीआई के शांति गोपाल गिरी 5,779 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे, जबकि ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (AISF) के अली मोहम्मद साबे मिराज खान 1,607 वोट हासिल करके चौथे स्थान पर रहे।ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस पांचवें स्थान पर रही और उसे सिर्फ 853 वोट मिले।पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस बार नंदीग्राम में चुनावी दौड़ में शामिल नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने आखिरी समय में अपना नामांकन वापस ले लिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की।यह 1967 के बाद से नंदीग्राम में किसी भी जीतने वाले उम्मीदवार की अब तक की सबसे बड़ी जीत का अंतर है। इससे पहले यह रिकॉर्ड मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नाम था, जिन्होंने 2016 में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नंदीग्राम से 81,230 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।सीएम अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह तब तक संभव नहीं होता जब तक हमारे उम्मीदवार को नंदीग्राम में अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा न मिला होता।उपचुनाव से पहले, मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस बार भाजपा उम्मीदवार की जीत का अंतर 2016 में मेरे अपने रिकॉर्ड से ज्यादा होगा। ठीक वैसा ही हुआ।इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में, सीएम अधिकारी नंदीग्राम से सिर्फ 9,665 वोटों या उस समय पड़े कुल वोटों के 50.37 प्रतिशत के अंतर से चुने गए थे। इसलिए आंकड़ों के हिसाब से, इस बार उपचुनाव में भाजपा को वोटों में 25.79 प्रतिशत की बढ़त मिली, जिसमें रथ को कुल पड़े वोटों का 75.94 प्रतिशत मिला।इस साल की शुरुआत में, सीएम अधिकारी दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से भी चुने गए थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। बाद में उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया, जिसके कारण नंदीग्राम में उपचुनाव कराना पड़ा।हसीरानी रथ, शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जिनकी 6 मई को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट के उपचुनाव का अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है।वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट से भाजपा 75,816 वोटों के अंतर से जीती। मुस्लिम-बहुल इस सीट पर यह भाजपा की एक बड़ी कामयाबी है। चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक, उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार शंकरव सरकार को 1,29,914 वोट मिले। उन्होंने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी, आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को हराया, जिन्हें 54,098 वोट मिले।