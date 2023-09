हमला: ‘इस्कॉन कसाइयों को बेचता है गाय’, मेनका गांधी ने लगाया बड़ा आरोप; मंदिर प्रशासन ने किया पलटवार

हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं

मेनका गांधी ने कहा कि इस्कॉन अपनी सभी गायों को कसाइयों को बेच रहा है। कोई और ऐसा नहीं करता है जितना वे करते हैं। वे सड़कों पर 'हरे राम हरे कृष्ण' गाते हैं। फिर वे कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि शायद, किसी ने भी कसाइयों को उतने मवेशी नहीं बेचे हैं, जितने इस्कॉन ने बेचे थे। उन्होंने कहा कि अगर यह लोग ऐसा कर सकते हैं तो और लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।



“The biggest cheaters in India today are ISKON, they sell cows to butchers and shout ‘Hare Krishna’ on streets”- Senior BJP member Maneka Gandhi. pic.twitter.com/yD1hQes3v5