MGNREGA: दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन पर बिफरी भाजपा, बंगाल विधानसभा के बाहर लगाए भ्रष्टाचारी सरकार के नारे

बंगाल के मंत्रियों के पास पैसा

चटर्जी ने आगे कहा कि यह लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन्हें पैसा नहीं दे रहा है। यही कहकर यह लोगों को ले यहां लेकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली, देश या पश्चिम बंगाल के लोग यह मान लेंगे? उन्होंने कहा कि मनरेगा पश्चिम बंगाल फंड केंद्र सरकार के पास नहीं है। यह टीएमसी के पंचायत प्रमुख और पंचायत उप प्रमुख, विधायकों, मंत्रियों और अन्य लोगों के घरों और फ्लैटों में है। ये तो हर कोई जानता है।



#WATCH | Kolkata: West Bengal LoP Suvendu Adhikari and other BJP MLAs stage a protest against alleged corruption by the state government, inside the State Assembly. pic.twitter.com/YJ3olerQcC