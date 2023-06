बंगाल पंचायत चुनाव: कूचबिहार में भाजपा नेता के रिश्तेदार का शव मिला, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप; जानें पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में आठ जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के पहले राज्य के अलग-अलग इलाकों में हिंसाएं भड़की हुई हैं। आगजनी और तोड़फोड़ तो अब आम हो चुकी है। इस बीच रविवार को एक शव मिला, जिसकी पहचान भाजपा उम्मीदवार के बहनोई के रूप में हुई है।

यह है पूरा मामला

पुलिस ने बताया कि घटना कूचबिहार जिले की है। अज्ञात आरोपियों ने शनिवार रात मृतक शंभू दास (30) को घर के बाहर बुलाया था। इसके कुछ घंटे बाद ही तालाब के पास शंभू का शव मिला। डॉक्टर की रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक पर कई बार चाकू से वार किये गए थे। भाजपा नेता अजॉय रॉय ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि दास ने दिनहाटा के दासग्राम क्षेत्र से भाजपा ग्राम पंचायत उम्मीदवार बिसाखा दास का समर्थन किया था। इसलिए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा ने रॉय के दावे को खारिज करते हुए कहा कि घटना में पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। दास राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे। व्यक्तिगत झगड़े के कारण दास की हत्या की गई। भाजपा पश्चिम बंगाल में हर अपराध को राजनीतिक मोड़ देती है।

West Bengal | Body of a person namely Shambhu Das found in a jute field near his house in Sahebganj PS limits of Cooch Behar. The body sustained stabbing marks. Police are investigating the matter. Further probe is underway: Sumit Kumar SP, Cooch Behar pic.twitter.com/GsjPVTDf3j